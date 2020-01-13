Begüm Şen’in doğumgünü partisinde Mel Gibson sürprizi

ABD’de yaşayan ve pek çok ünlü Hollywood oyuncusunun oturduğu Beverly Hills'de yaşayan Begüm ile Adnan Şen, Los Angeles’taki malikanelerinde ünlü oyuncu Mel Gibson’ı ağırladı.

Şen Ailesi, lüks malikanelerinin kapılarını bu özel günde Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı Mel Gibson’a açtı. Mutlu çift, 64 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile yakından ilgilendi. Begüm Şen ünlü aktöre övgüler yağdırdı: “Bütün filmlerini büyük zevkle izledim. Çok iyi, tatlı, doğal, olduğu gibi.” 46 yaşına giren Begüm Şen, doğum günü partisine katılan Mel Gibson'la bol bol fotoğraf çektirdi ve bunları da paylaşmayı ihmal etmedi.

TEŞEKKÜR ETMEYİ UNUTMADI

Begüm Şen, yeni yaşı dolayısıyla Türkiye’den doğum gününü kutlayan dostlarının mesajlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Şen, “Hepinizi çok seviyorum” ifadesini kullandı…