Ben tanıyamadım siz tanıdınız mı?

Ben tanıyamadım siz tanıdınız mı?

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Cadılar Bayramı için yaptığı makyajla kurgusal karakter Penny Wise'a benzedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Adı Mikanos ile özdeşleşen ve her mevsim esmer kalmasıyla tanınan sosyetik güzel Eda Taşpınar, Cadılar Bayramı için bambaşka bir görünüme büründü. Korku romanı O’nun başkarakteri Penny Wise makyajı yaptıran Taşpınar, yine farkını ortaya koydu. Taşpınar, Penny Wise’a benzediği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Ben fotoğrafı ilk gördüğümde bembeyaz suratından, ilginç kıyafetinden ve başarılı makyajından Eda Taşpınar’ı çıkartamadım. İşte, Cadılar Bayramı’yla ilgili en ilginç makyajlardan birisini yaptıran Eda Taşpınar…



