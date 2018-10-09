Bettina’nın aile saadeti

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Yaz aylarını geçirdiği teknesinde, geride bıraktığımız hafta sonu annesi ve çocuklarını misafir eden Bettina Machler duygu dolu anlarını paylaşmaktan da geri durmadı. Göcek’te demirli teknesinde Amerika’dan gelen oğlu Can Vitali Hakko onun kız arkadaşı Deniz Aktaş ve kızı Pia Hakko Yeşil’i ağırlayan Bettina’nın bu isimler dışında belki de en özel konuğu İsviçre’den gelen annesi oldu.

Ailece geçirilen hafta sonuna dair keyifli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Machler’in özellikle annesiyle birlikte görüldüğü fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.