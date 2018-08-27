Bettina’nın yaz atlayışları

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Yaz aylarında güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkartan Bettina Machler, bu süreçte yalnız da kalmadı.

Amerika’da eğitim gören oğlu Can Vitali Hakko yaz tatili dolayısıyla soluğu annesinin yanında aldı. Oğlu ile dalış yapan ve onunla hasret gideren Bettina, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Yaz boyunca sürdürdüğü mavi turda, Şebnem ve Celal Çapa gibi çok sayıda yakın dostunu da ağırlayan, Bettina Machler gerek teknesinden ve gerekse kayalıklardan yaptığı atlayışlarla sportif bir fiziğe sahip olduğunu da gösterdi. Machler, kayalık atlayışını paylaştığı videosuna ‘Yaz atlayışı’ notunu düştü.