Bir Contemporary Istanbul daha böyle geçti

Bir Contemporary Istanbul daha böyle geçti

Sanatseverlerin merakla beklediği 13. Contemporary Istanbul, sona erdi. Bu yıl dikkat çeken eserlerle, konuklarla ve etkinliklerle gerçekleşen fuar, 74 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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Sanat ve cemiyet dünyasının merakla beklediği 13. Contemporary Istanbul, 5 günde 74 bin ziyaretçiyi ağırladı. Contemporary Istanbul’un bu yılki ziyaretçi sayısında, geçtiğimiz yıla göre düşüş vardı. Geçtiğimiz yıl düzenlen 12. Contemporary Istanbul’a 80 bini aşkın ziyaretçi katılmıştı. Bu rakamın azalmasında, sanıyorum ekonomik dalgalanmanın etkisi büyük.

Yine geçen yılla kıyasladığımızda fuara katılan yabancı galeri sayısında da artış görüldüğünü belirteyim. Geçen yıl yurtdışından 42 galeri katılmıştı, bu rakam bu yıl 54 oldu. Önümüzdeki yıllarda yabancı galerilerin katılımının artacağını düşünüyorum. Bu galerilerde özellikle dijital devrimin etkisiyle üretilen eserler dikkat çekiciydi.



‘İLGİ GELECEK YIL DA SÜRECEK’

400'ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri sergilendiği 13. Contemporary Istanbul, her şeye rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de, içinde bulunduğumuz şartlara vurgu yapan bir kapanış konuşması gerçekleştirdi: “Gösterilen bu ilgi, dünyadan İstanbul'a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir. Yurtdışından gelen koleksiyoncuların yanı sıra Türkiyeli koleksiyoncuların ve ziyaretçilerin ilgisi ise İstanbul'a ve sanat çevrelerine beslediğimiz güvenin bir kanıtı oldu. Yakaladığımız ilgiyi gelecek yıl da sürdürmeye kararlıyız. Türkiye'deki sanat üretiminin artması, sanat piyasasının çeşitlenip büyümesi, ülkemizin ve İstanbul'un itibarına ve marka değerine katkı yaparken iş dünyasını birleştirici, yaklaştırıcı rolü ile de ekonomik ilişkilerin büyümesini sağlamaktadır. Contemporary Istanbul, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızda devam edeceğiz.”

Fuarı ziyaret edenler arasında Kültür ve Turizm ile Avrupa Birliği eski Bakanı Ömer Çelik de vardı. Eski Bakan, fuara her geldiğinde insanın ufkunu açan bir ortamla karşılaştığını söyledi ki, gerçekten eserlerin böyle bir etkiyi yarattığını belirtebilirim.



ÖLÜMSÜZLÜK ODASI’NA YOĞUN İLGİ

Bu yılki fuarda en çok ilgiyi Ahmet Güneştekin’in Ölümsüzlük Odası eseri gördü. Fuarın dışında konumlanan eseri görenler hemen telefonlarına sarıldı ve fotoğraf çekmeye başladı. Sosyal medyada en çok bu eser paylaşıldı. Güneştekin’in dünyayı dolaşacak eseri, İstanbulluların beğenisini kazandı.



SELFIE ÇILGINLIĞINA DİKKAT

Bu yıl, fuar içerisinde yine selfie çılgınlığı yaşandı. Bu çılgınlık kimi zaman nadide eserlere zarar verebilecek riski de oluşturdu. Contemporary Istanbul’un yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde bu selfie çılgınlığıyla ilgili bir yaptırımda bulunursa şaşırmam…

Ekonomik dalgalanmaya, yaşanılan sosyal çalkantılara rağmen Contemporary Istanbul gibi sanat etkinliklerinin birleştirici gücü bu yıl da görüldü. Hem fuara gidenlerin anlattıkları, hem de sosyal medyaya yansıyanlar, sanat eserleri aracılığıyla biraz düşünmemize ve nefes almamıza vesile oldu.

14. Contemporary Istanbul’un yine bu etkiyle sürmesi asıl temennimiz…