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Bu gurur onların
Bu gurur onların
Ayşegül Dinçkök'ün milli yüzücümüz Şahika Ercümen'i sualtında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi İsviçre'nin Basel'de şehrinde sanatseverle buluştu
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 14 Aralık 2019 - 15:07

Başarılarıyla hepimizi gururlandıran Şahika Ercümen’in sualtında fotoğraflarını çeken Ayşegül Dinçkök, Rebirth projesi ile bu eserleri sanatseverlerle buluşturmuştu. Serginin küratörlüğünü Koray Erkaya üstlenmişti.

Etkileyici fotoğraflardan oluşan sergi, Avrupa’daki en önemli sanat etkinliklerinden olan Art Basel Miami'de yer aldı. Bu güzel haberi Instagram’da duyuran Ercümen, “Dünyada sanatın nabzının attığı fuarda yer alabilmek çok büyük gurur bizim için. Daha iyilerine ve nicelerine” dedi. Ben de bu iki başarılı kadının daha nice güzel işe imza atmasını diliyorum.

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