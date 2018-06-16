Caroline Hanım, Afrika’nın zirvesine tırmandı

Cemiyet hayatının ünlü ismi Caroline Koç, Afrika'nın en yüksek dağı olan ve dünya mirası olarak kabul edilen Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine tırmandı.

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Merhum iş adamı, çok kıymetli dostum Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde Kilimanjaro Dağı’na tırmanarak sıra dışı bir seyahat deneyimi yaşadı. Caroline Koç’a bu zorlu tırmanışı sırasında arkadaşı Nükhet Mutlu ve yerel halktan bölgeyi çok iyi bilen profesyonel tırmanıcılar eşlik etti.



Caroline Hanım, saat gece 01.00’de başlayan yürüyüşlerini videoya çekti ve heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Gece saat 01.00 ve yola çıktık. Artık zirveye doğru hızla ilerliyoruz. Çok heyecanlıyız. Anormal bir soğuk ve rüzgar var”…

Kilimanjaro Dağı’nın 5895 metre yüksekliğindeki ‘Uhuru Peak’ adlı zirvesine tırmanmayı başaran Koç, bol bol fotoğraf çektirdi.



İŞTE O TIRMANIŞTAN KESİTLER VE CAROLINE HANIM’IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI SIRA DIŞI ANLAR

Deniz seviyesinden 5.895 metre yüksekte bulunan Kilimanjaro Dağı sönmüş bir stratovolkandır. Tanzanya’nın kuzeydoğusunda bulunan Kilimanjaro, üzerindeki Kibo zirvesiyle, Afrika kıtasının en yüksek dağıdır. 1987 yılında, kendine özgü tabiatı, UNESCO tarafından Dünya Doğa Mirası olarak ilan edilmiştir.

Ekvator’un yaklaşık 340 km güneyinde bulunan Kilimanjaro, Tanzanya’nın kuzeydoğusunda, Dar es Salaam şehrinin yaklaşık 500 km kuzeybatısında ve Victoria Gölü merkezinin yaklaşık 560 km güneydoğusundadır. Kenya sınırına sadece birkaç kilometre mesafedeki Kilimanjaro, bu ülkenin başkenti Nairobi’nin yaklaşık 200 km güneydoğusunda kalır.