Caroline Koç müjdeyi verdi

Ülkemizin en değerli iş insanlarından olan Mustafa Koç, 2016 yılında vefat etti. Tüm Türkiye gibi benim de vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğum Mustafa Bey’in adını yaşatmak için güzel bir proje hazırlandı.

Mustafa Bey’in eşi Caroline Koç önderdliğinde hayata geçirilen “Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi”nin yapımına başlandı. İstanbul Beykoz’daki Sıtmapınar Mevkiideki 223 bin 823 metrekarelik alanda yapılacak sahanın maliyetinin 16 milyon 900 bin lira olması bekleniyor. Projeyi, Ark İnşaat tarafından hayata geçirilecek.

MVK Golf Sahası, İstanbul Golf Kulübü’nün denetim ve yönetiminde 9 çukurlu 36 par golf sahası olarak hayata geçirilecek, içerisinde eğitim ve antrenman aktiviteleri için de planlanmış alanlar olacak.