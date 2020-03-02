Caroline Koç’dan bağış sözü

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, kız çocuklarının eğitimi için toplanan bağış miktarını açıkladı. Sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşan Koç, kendisinin de toplanan bağış miktarı kadar, bağış yapacağını duyurdu. Koç, sözlerine şu şekilde devam etti, ” Kız çocuklarının eğitimi için yaklaşık iki haftadır yürüttüğümüz destek kampanyası büyük bir karşılık buldu. Bugün itibariyle TEV Mustafa V. Koç Burs Fonu'nda toplanan bağış miktarı 750 bin lirayı aştı. Kampanya 16 Mart'a kadar sürüyor. İnanıyorum ki 1 milyon liraya yaklaşacağız.

Sürecin tamamlandığı gün söz verdiğim gibi ben de toplanan bağış miktarının aynısı kadar Türk Eğitim Vakfı Burs Fonu'na bağış yapacağım.

Zor günlerden geçiyoruz. Acı haberler hepimizi derinden etkiledi. Tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ancak bu yaraları sarabilmemiz için de daha fazla umuda, daha fazla eğitime, daha fazla kızımızın okumasına ve daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var.

Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim!” ifadelerini kullandı.

