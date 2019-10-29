Caroline Koç’tan anlamlı paylaşım

Bugün Cumhuriyetimizin 96’ıncı yaşı kutlanıyor… Aynı zamanda Türkiye’ye büyük hizmetlerde bulunan Mustafa Koç’un da doğum günü. Mustafa Bey’in bundan 3 yıl önce vefat etmesi hepimizi yasa boğmuştu.

Benim de çok sevdiğim ve görüştüğüm Mustafa Bey’in yerini doldurmak elbette çok zor. Atatürkçü ve laik bir görüşe sahip olan Mustafa Bey, yaşasaydı 59 yaşına basacaktı.

Onun vefatı en çok hayat arkadaşı Caroline Koç’u sarsmıştı. Caroline Hanım, Instagram hesabından önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ardından rahmetli eşi Mustafa Bey’in de fotoğrafını yayınladı ve “İyi ki doğdun” notunu yazdı.