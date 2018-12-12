Caroline Koç’tan yeni yılda hediye vermenin incelikleri

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Hediye vermek şüphesiz ki bir sanat… Bazılarımız bu işi çok iyi becerebiliyor, bazılarımız klişelerden kurtulamıyor. Özellikle yeni yıla girerken sevdiklerimize ne alacağımıza karar veremiyoruz. Ancak, hediye verme sanatının inceliklerini çözenlerin anlattıkları karar vermemizi kolaylaştırıyor. Hediye verme sanatının mahir insanlarından birisi de Carolin Koç… Kendi markası için kamera karşısına geçen Caroline Koç, yılbaşında hediye vermenin inceliklerini şöyle anlatıyor:

– Aralık ayı başında, bizim için bir aile geleneğiydi, hep beraber hazırlığı yapardık. Ay sonu yaklaştıkça ağacın altı hediyelerle dolmaya başlardı.

– Ailemde en önemli şeylerden birisi hediyelerle gelen notlardı, notlara çok önem verilirdi. Anlamlı bir not olması, o kişiyi yansıtan not olması çok önemli.

– Önce tek tek notlar açılır okunur, oradan hediye dağıtımına geçilirdi. Hediye etmek ne kadar önemliyse, hediye alan için güzel bir paketi açmak da bir o kadar önemli.

– Hediye vermeyi seviyorum, hayatınızdaki önemli insanlara takdir ve şükranlarınızı sunmak için önemli bir olay bana göre. Hediyeyi verirken üzerinde epey düşünüyorum, o kişinin ne isteyebileceğini… Ona göre karar veriyorum.

– Benim de çok sevdiğim bir şey olmasına dikkat ediyorum. Benim çok sevip tercih ettiğim bir hediyenin aramızdaki bağı kuvvetlendirdiğini düşünüyorum.

– Günümüzde farklı hediyelere ve seçeneklere erişmek çok daha kolay olduğu için, biraz yavaşlayıp, daha düşünerek hediye almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Üzerinde vakit harcanması gereken bir şey hediye vermek…”

ŞİMDİDEN MUTLU YILLAR!

Yılbaşında ailesine, sevdiklerine ve dostlarına hediye almayı düşünenler için Koç’un verdiği ipuçları böyle… Umarım, yeni yılda dostlarınızı mutlu etmenin keyfini yaşar, siz de bu mutluluktan pay alırsınız. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum.