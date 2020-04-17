Caroline Koç’un acı günü… Annesini corona virüsünden kaybetti

Caroline Koç’un annesi Marianne Graud, Marianne Graud bundan 4 yıl önce Alzheimar’a yakalanmıştı. 2016’da başarılı iş insanı eşi Mustafa Koç’u kaybetmenin acısını yaşayan Caroline Hanım, bu kez de annesinin kaybıyla sarsıldı.

Vefat haberini Caroline Hanım’ın ABD’de yaşayan kızı Aylin Koç duyurdu.

Marianne Graud, İzmir’in en köklü Levantenlerinden birisiydi.

Öğrendiğimiz bilgilere göre, ileri yaşta olan Marianne Hanım, corona virüsüne yakalandı. Bu hastalık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.