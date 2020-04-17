Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Caroline Koç’un acı günü… Annesini corona virüsünden kaybetti
Caroline Koç’un acı günü… Annesini corona virüsünden kaybetti
Rahmetli iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, corona virüsüne yakalanan annesinin vefatıyla sarsıldı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 17 Nisan 2020 - 16:50

Caroline Koç’un annesi Marianne Graud, Marianne Graud bundan 4 yıl önce Alzheimar’a yakalanmıştı. 2016’da başarılı iş insanı eşi Mustafa Koç’u kaybetmenin acısını yaşayan Caroline Hanım, bu kez de annesinin kaybıyla sarsıldı.

Vefat haberini Caroline Hanım’ın ABD’de yaşayan kızı Aylin Koç duyurdu.

Marianne Graud, İzmir’in en köklü Levantenlerinden birisiydi.

Öğrendiğimiz bilgilere göre, ileri yaşta olan Marianne Hanım, corona virüsüne yakalandı. Bu hastalık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Son güncelleme: 16:51 - 17.04.2020
Etiketler