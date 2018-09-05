Cem Boyner 2 bin çocuğu sevindirdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sosyal sorumluluk projelerine elinden geldiği kadar katılmaya çalışan iş adamı Cem Boyner, bu konuda verdiği sonsuz destekle örnek gösterilecek bir isim… Boyner son olarak Ümit Kavak’ın başını çektiği ‘Oyuncak Kardeşliği’ kampanyasına destek verdi. Bugüne kadar 25 bin çocuğa tek tek oyuncak dağıtmış olan bu oluşuma katılmaktan büyük bir keyif alan Boyner hesabından yaptığı paylaşımla duygularını da aktardı ve takipçilerinden bu kampanya için destek istedi. İşte Boyner’in o satırları:

“Bu genç adamı @fetteho (köyün delisi) uzun zamandır takip ediyorum, harika işler yapıyor, @oyuncakkardesligi bugüne kadar 25 bin çocuğa tek tek oyuncak dağıtmış, bazen oyuncak bazen kırtasiye bazen ayakkabı. Tek bir amacı var çocuklar gülsün, çocuklar oynasın, çocuklar okusun, çocuklar mutlu olsun ki biz olalım, dünya olsun. Boyner Grup Gönüllüleri oyuncak kardeşliğine 2000 çocuk için bağış yaptı ve daha çok çocuğa ulaşmak için yeniden kolları sıvadı.



Çok mutlu oldum tanıdığıma, daha fazlasını yapabilsin diye bir oyuncak da siz gönderin. Ümit Kavak, Oyuncak Kardeşliği, Ulucami Mh. Viranşehir Cad. Ceylanpınar Belediyesi Yanı No :4 Ceylanpınar, Şanlıurfa”