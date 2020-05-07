Cem Boyner tedbirini aldı

Salgından korunmak adına aldığımız önlemlerin olumlu sonuçlarını haber bültenlerinden duymak kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor olsa da bu süreçte tedbiri elden bırakmamak da bir o kadar önemli... İş insanı Cem Boyner de açıklanan normalleşme takvimine rağmen tedbiri elden bırakmadığını gösterdi.

Kısa sürede dünya çapında bir salgın haline gelen ve çok sayıda ölüme yol açan corona virüsünden korunmak adına evlerimizde kalırken bir yandan da 65 yaşın üzerindeki aile fertlerimiz için ayrıca özen gösteriyoruz. Bu konuda özenli davranan isimlerden biri de iş insanı Cem Boyner… Zaman zaman sosyal medya hesabından bu konuda ne kadar özenli davrandığını gösteren Boyner, yaptığı son paylaşımla bu yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Üzerinde koruyucu kıyafet ve yüzünde maske ile anne ve babasının ortasında fotoğraf çektiren Cem Boyner şunları söyledi:

“Anacığımı Babacığımı ziyaret..Sokaktan geldiğim için tedbir son raddede.. 7 hafta çok uzun zaman hasrete tahammül için… Güzel idare ettik hamdolsun. Tedbirin fazlası olmaz, mesafeli de olsa kavuşmak paha biçilmez. Kafamızı kullanıp elden geldiğince dikkatli davranırsak bunu da aşacağız evelallah”