Cem Boyner ve Bilgün Sazak’ın kızı Elif Boyner dünyaevine girdi
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Cem Boyner'in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger ile babasının Kanlıca'daki yalısında evlendi.
Öğle saatlerinde yapılan tören sonrası davetliler eğlence için Elif Boyner'in annesi Bilgün Sazak'ın Çubuklu'daki villasına geçti. Misafirler için düğün eğlencesine geçmek için 30 araçlık VIP shuttle'lar tahsis edildi.
BALAYI AYVALIK’TA
Elif Boyner ve Cihan Ayger düğünün ardından balayı için Cem Boyner'e ait Ayvalık Cunda'da bulunan 200 yıllık geçmişe sahip yazlık evine gidecek.