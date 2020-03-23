Cem Boyner’den ‘sağlığım yerinde, evimdeyim’ mesajı

Dünya, corona virüsü salgınına kilitlenmişken, ünlü isimlerden gelen 'test sonucu pozitif çıktı' haberleri herkesi tedirgin ediyor. Özellikle risk grubunda olan ileri yaş isimler için yaşanan endişe sosyal medyada da geniş yer buluyor, salgın haberleri herkesin ilgisini çekiyor.

Tabi konu böylesine dallanıp budaklanınca ortalığı karıştıran yalan haberlerin sayıları da bir hayli fazla oluyor. Bu konuda mağduriyet yaşayan son isim iş insanı Cem Boyner oldu.

Hakkında ortaya atılan corona virüsüne yakalandı ve sonrasında da bu konuyla ilgili çalışanlarına mektup yazdı şeklindeki haberlerin ardından yakınları tarafından merak içinde aranan Boyner, tepkisini yine sosyal medya hesabı üzerinden göstermeyi tercih etti.

Son derece hassas bir şekilde hareket edilmesi gereken bir konuda, sağlık konusunda kendisini haberleştiren isimlere teessüflerini sunmayı da unutmayan Cem Boyner eşiyle birlikte evinde ve sağlığının yerinde olduğu mesajını verdi.