Cem Boyner’i şok eden olay

Corona virüsü salgını nedeniyle evimizde olduğumuz şu günlerde ortaya daha çok atık çıkardığımız bir gerçek. İş insanı Cem Boyner de bu konuya son derece önemli göndermeler yaptığı bir yazıyla dikkat çekmiş.

Sağlık sorunları olduğuna dair haberlerle gündeme gelen ve sevenlerini korkutan Cem Boyner, bu haberleri yalanlamış ve sadece ev karantinasında olduğunu söylemişti. Ev karantinası süreci içerisinde çok daha fazla tüketim yaptığımız gerçeğinden yola çıkan Boyner, belki de gelecek nesilleri etkileyecek çok önemli bir gerçeğe parmak bastı.

Cem Boyner, plastik ambalaj atıklarımızın arttığını söylerken salgın sonrası dünyayla ilgili şu satırları paylaştı:

“Şok! En çok ne tükettin evde diye sorsanız cevabım; ‘Tükettiğimi boşver, en çok ne ürettin diye sor! Çöp, daha doğrusu plastik ambalaj ve torba’ olurdu. Ne korkunç parçasıymış yaşamın, midemize girenin on misli plastik, kağıt, naylon var dolaşımda… Salgından biz paçayı kurtarırsak, gelecek nesillere de erimeyen çöpümüzden kurtulmak kalacak”