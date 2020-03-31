Cem Hakko sağlık çalışanları için tahsis etti

Cem Hakko sağlık çalışanları için tahsis etti

Özellikle corona virüsü ile mücadelede en ön sıralarda bulunan ve hayatları pahasına bu işlerini devam ettiren sağlık çalışanlarına destek vermek şimdilerde büyük önem taşıyor. Pek çok insan bu konuda elinden geldiği desteği verirken belki de en şık hareket Cem Hakko’dan geldi.

Vakko’nun resmi hesabından yapılan duyuruda şirketin son dönemin en büyük ihtiyaçlarından birinin giderilmesi adına harekete geçtiği görülürken, paylaşımda; ‘Vakko Üretim Merkezi’nin maske üretimine tahsis edilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiği’ bilgisine yer verildi.

Cem Hakko, yaptığı bu örnek hareketle zor zamanlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösterirken sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.