Cem Yılmaz: “Dünyayı Tarkan yönetsin isterim”

Kıbrıs'ın en büyük tiyatro salonuna sahip olan Concorde Hotel, geçtiğimiz hafta Ata Demirer'i bu hafta da Cem Yılmaz'ı ağırlayarak yavru vatana ve misafirine alternatif bir eğlence atmosferi yarattı. Otelin 900 kişilik tiyatro salonunu hınca hınç dolduran Cem Yılmaz' esprileriyle kırıp geçirdiği Kıbrıs seyircisinden tam not aldı.

SALONDA KAHKAHA TUFANI YARATTI

Sahnede bakış ve hareketleriyle hep Tarkan gibi bir adam olmak istediğini söyleyen Cem Yılmaz; “Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal dert babasıyım diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan'a hep sormak istemişimdir “ne derdin var acaba Tarkan?”

CEM YILMAZ'IN ESPRİLERİNDEN OĞLU KEMAL DE NASİBİNİ ALDI!

Oğlu Kemal ile arasında geçen bir diyaloğu da seyircisine aktaran Yılmaz; “Ben daha üzerime bir kışlık mont almadan bir baktım bizim oğlan oynadığı oyun karakterine kredi kartımdan 6 bin liralık alışveriş yapmış. Aldım karşıma konuştum, oğlum baban Acun Ilıcalı değil harcamalarına dikkat dedim” ifadelerini kullandı. Gösteri sonrası hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cem Yılmaz'ın ilk Kıbrıs gösterisinden hayli memnun kaldığı gözlenirken otel yetkililerinden Mayıs ayındaki ikinci Kıbrıs gösterisi için yoğun bir talep olduğu bilgisini aldı. Yılmaz’ın sergilediği gösteri performansından ise tam olarak ne kadar ücret aldığı bilinmiyor.