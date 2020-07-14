Cemal Can’ın mutluluğunun sebebi…

Survivor 2020'nin finali için İstanbul'a gelen Cemal Can Canseven, yakın dostu olan Danla Bilic'i aylar sonra ilk defa gördü. Survivor 2020'nin İstanbul Galataport'ta yapılan finalinin ilk gününde, Cemal Can'ı ünlü fenomen Danla Bilic de yalnız bırakmadı.

Canlı yayında ekrana gelen Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış’ın aileleri alındı. Ancak Cemal Can’ın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic de seyirciler arasında yer aldı.

BİLİC’İ GÖRMEK ONU MUTLU ETTİ

Dominik’ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği yakın dostu Danla Bilic’i seyircilerin arasında fark edince büyük mutluluk yaşadı. İkilinin uzaktan da olsa birbirlerini gördükleri anlardaki bakışları ve gülümsemeleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

DANLA CANLI YAYINDA OY ATTI

Finali seyirciler arasında izleyen Danla Bilic, cep telefonundan ise Cemal Can’a onlarca SMS attı. Bilic o anları da Instagram hesabından paylaştı. Cemal Can Canseven, SMS oylaması sonucunda Barış Murat Yağcı ile birlikte Survivor’da büyük finale kalmayı başardı.