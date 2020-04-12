Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cemiyetin sevilen ismi Nadir Yelkenci’yi kaybettik
Cemiyetin sevilen ismi Nadir Yelkenci’yi kaybettik
İstanbul'un tanınmış iş insanlarından Nadir Yelkenci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 12 Nisan 2020 - 16:51

Galatasaray Divan Kurulu üyesi, cemiyet hayatının tanınan ve çok sevilen ismi, ‘Bay Viski’ lakabıyla tanınan Nadir Yelkenci’yi corona virüsü nedeniyle kaybettik. Yelkenci, benim çok sevdiğim insanlardan biriydi.

Bu ayın başında solunum sıkıntısı çektiği için hastaneye kaldırılmış, yapılan testler sonucunda corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkmıştı. Yelkenci, dün vefat etti.

Acı haberi piyanist kızı Melis Yelkenci Facebook sayfasından duyurdu. Yelkenci’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.

Etiketler