Cemiyetin sevilen ismi Nadir Yelkenci’yi kaybettik

Galatasaray Divan Kurulu üyesi, cemiyet hayatının tanınan ve çok sevilen ismi, ‘Bay Viski’ lakabıyla tanınan Nadir Yelkenci’yi corona virüsü nedeniyle kaybettik. Yelkenci, benim çok sevdiğim insanlardan biriydi.

Bu ayın başında solunum sıkıntısı çektiği için hastaneye kaldırılmış, yapılan testler sonucunda corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkmıştı. Yelkenci, dün vefat etti.

Acı haberi piyanist kızı Melis Yelkenci Facebook sayfasından duyurdu. Yelkenci’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.