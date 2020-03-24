Deniz Berdan Londra’daki karantina önlemlerini anlattı

Londra'da yaşayan Deniz Berdan, eşi ile birlikte risk grubunda oldukları için çocuklarıyla evlerini ayırdığını söyledi. Berdan, ülkedeki sağlık sistemi hakkında da 'Avrupa'nın en kötüsü' yorumunu yaptı...

İşinden dolayı üç yıldır Londra’da yaşayan ünlü moda tasarımcısı Deniz Berdan, corona virüsü nedeniyle çocuklarıyla evlerini ayırdı. “Benim sağlık kondüsyonum nedeniyle risk grubundayım. Eşim Haluk’un da sigara geçmişi olduğu için o da risk grubunda. Bu nedenle 10 gündür çocuklarla ayrı evlerde kalıyoruz” diyen Berdan yeni aldıkları ve iki ay sonra taşınmayı planladıkları eve hızlıca geçiş yaptıklarını söyledi: “Eve iki ay sonra taşınacaktık fakat virüs nedeniyle bunu öne çektik. Evimizde mobilya olmasa da içinde bulunduğumuz durumdan dolayı hızlıca taşındık. Şimdilik çocuklarla Skype üzerinden konuşuyoruz ve onlara yemek tarifini görüntülü veriyorum.”

Deniz Berdan İngiltere’deki sağlık sistemi hakkında da bilgi verdi. “Sağlık sistemi konusunda Avrupa’nın en kötüsü” diyen Berdan, ülkeye sağlık konusunda hiç yatırım yapılmadığının altını çizdi: “Burada tek başınızasınız. Hasta olup nefes alamadığınızda ventilatöre bağlanma şansınız yok. Koca ülkede 5000 solunum cihazı var. Özel hastanelerden de 1200 adet daha aldılar. Bunlar komik rakamlar ülke için.”



Tüm bu sebeplerden dolayı, kendi imkanlarıyla tüm önlemlerini aldıklarını anlatan Berdan, “Mümkün olduğunca Covid-19’a yakalanmayı geciktirmeye çalışıyoruz. En azından hastaneler sakinleşene ve gerekli bakımı alabileceğimiz şartlar gelene kadar” diyor.