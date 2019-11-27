Derin Mermerci boşanıyor

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci'nin altı yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını duyunca hemen telefona sarıldım ve işin aslını öğrenmek üzere Derin'i aradım.

Derin, 2013 yılından bu yana evli olduğu Cem Aydın ile olan evliliğini bitirme kararı aldığı doğruladı. Ancak bazı magazin programlarına yansıyan evlilik sözleşmesi iddialarını yalanladı. İkiz kız çocuk sahibi Derin Mermerci, her evliliğin sonsuza dek süremediğini söylerken, Cem Aydın ile anlaşarak boşanacaklarını vurguladı.

Cem Aydın ile dostluklarının devam ettiğini söyleyen Derin Mermerci, çocukları için bir araya gelmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

AYRILMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ EŞİ YANINDAYDI

Hatta onunla konuştuğum sırada boşanma kararı aldığı eşi Cem Aydın’ın da yanında olduğunu söyleyen Derin, Aydın’ın yeni evi için birlikte eşya seçtiklerini söyledi.