Derin Mermerci ‘yasak aşk’ iddialarına açıklık getirdi

Derin Mermerci, altı yıllık eşi Cem Aydın’dan kısa bir süre önce boşanmıştı. Mermerci’nin bu kararı almasının ardında yasak aşk yattığı iddiaları ise uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Dedikoduların ayyuka çıktığı nokta ise Derin Mermerci’nin Murat Aslan’ın evinden çıkarken görüntülendiği anlar oldu. Ortalık bir anda ‘yasak aşk’ haberleriyle dolup taşınca ben de konunun muhattabı Derin Mermerci’yi aradım. O da sessizliğini bozdu ve bana konuştu.

Murat Aslan’ı 25 yıldır tanıdığını söyleyen ve hayatının şu döneminde kendisinden birçok konuda destek aldığını anlatan Mermerci, “bu saatten sonra tek aşklarım Mila ve Lal” diyerek hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu.

Güzel enerjileriyle kendisine destek olan dostlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Mermerci sözlerini şöyle sürdürdü:

*Biz Cem'le zaten geçen yaz boşanmaya karar verdik, hatta Cem şu an oturduğu evi bile geçtiğimiz Temmuz ayında buldu. Cem ile sadece ikimizin bildiği ailevi meselelerimizden dolayı kararımızı açıklamak için sonbaharı bekledik. Hiçbir zaman hiçbir evliliği 3. bir şahsın bitiremeyeceği gibi, bizim Cem'le olan sağlam dostluk temelimizi de kimse zedeleyemez.

*Anadolu Yakası’nda oturduğum için tekneyle geçtiğim iskele Murat Aslan’ın oturduğu yalının iskelesi, hem Bebek iskelesi kırılmış olduğu hem de Kuruçeşme iskelesinin kapalı olması nedeniyle böyle bir tercihte bulundum. Evinden ayrılırken çekilmiş fotoğraflarımız üzerinden de son derece çirkin şekilde iddialar ortaya atıldı.

*Bu konunun magazinsel hiçbir yanı yok, tabi ki insanlarımız maalesef bayılıyorlar olayları büyütüp gerçekleri bilmeden atıp tutmaya, ama bir müddet sonra olaylar tatsız bir noktaya geliyor ve adı geçen tarafların canını fazlasıyla sıkıyor. Madem kendi arabama binerken çekilen bu anlamsız kareyi binlerce defa kullanacaksanız, işin doğrusunu da ben söyleyeyim istedim.