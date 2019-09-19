Dünyanın ilk tüp bebeği İstanbul’da

Tüp bebek konusunda Türkiye’nin önde gelen ismi Prof.Dr. Teksen Çamlıbel, eğitim ve kültür alanında başarılı kadınları desteklemek ve tüp bebek hayalini maddi zorluklar nedeniyle gerçekleştiremeyen kadınlara yardımcı olmak amacıyla Çamlıbel Vakfı’nı kurdu. Çamlıbel Vakfı'nın tanıtım toplantısına 25 Temmuz 1978 gecesi 11.47’de doğumu gerçekleşen ve laboratuar ortamında dünyaya gelen ilk tüp bebek unvanını sahip Louise Brown da katıldı.

Prof.Dr. Teksen Çamlıbel tarafından sağlık, eğitim ve kültür alanlarında, kadınları desteklemek amacıyla kurulacak Çamlıbel Vakfı'nın tanıtım daveti 18 Eylül Çarşamba akşamı Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Davetin onur konuğu, dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown İngiltere'den gelerek hikayesini ve tecrübelerini aktardı. Davete doktorlar, iş adamları, tanınmış simalar ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Amerika'da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye gelen ve İstanbul'daki ilk tüp bebek merkezini kuran Prof.Dr. Teksen Çamlıbel, bir tüm branşlı genel hastane dahil 4 ülkede açtığı 7 şube ile binlerce aileyi çocuk sahibi yaptı. Bugün, meslek hayatının 40. yılında Çamlıbel Vakfı'nı kurarak günümüzde artan tedavi masrafları yüzünden çocuk sahibi olmak isteyip bunu finansal olarak karşılayamayan ailelere maddi yardım yaparak yardımcı olmayı amaçlıyor.

EĞİTİME DESTEK VERİYOR

Çamlıbel Vakfı aynı zamanda eğitim bilim ve kültür alanlarında da kadınların gelişimine katkıda bulunarak topluma fayda sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla eğitim, bilim ve edebiyat ile müzik gibi kültür alanlarında umut veren kadınları bularak desteklemeyi, başarılı olanlara burs ve teşvik ödülleri vermeyi planlıyor. Çamlıbel Vakfı, bu konularda kuracağı danışma kurulları ile bu kişilerin seçilmesi ve desteklenmesini sağlayacak ve bu konularda çalışmalar yapan diğer kadın platformları ile bir işbirliği içinde olacak.

İLK TÜP BEBEK İSTANBUL’A GELDİ

25 Temmuz 1978 gecesi 11.47'de doğumu gerçekleşen Louise Brown laboratuar ortamında dünyaya gelen ilk tüp bebek ünvanını aldı. Mucize olarak görülen doğumu kilise, politika ve tıp dünyasında büyük bir şok etkisi yaptı. Ailesi Lesley ve John Brown 10 yıldır çocuk sahibi olmak için çabalamış ancak sonuç elde edememişti. Tüp bebeğin öncüleri Dr. Patrick Steptoe ve Dr. Robert Edwards tarafından yürütülen tedavileri Bristol'deki evlerinden oldukça uzakta olan Kuzey İngiltere'deki Oldham kentinde tamamlandı. Evli olan Louise'in 6 ve 12 yaşında iki oğlu var.