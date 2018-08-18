Düzyatan çiftinin bebek mutluluğu
‘Diriliş’ dizisinde canlandırdığı ‘Ertuğrul’ karakteriyle şöhretinin zirvesine tırmanan Engin Altan Düzyatan ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Neslişah Alkoçlar’ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.
Alkoçlar, dün Amerika'da doğum yaptı.
Neslişah Alkoçlar’ın anneannesi Hülya Koçyiğit, kısa süre önce torunun doğumunda hazır bulunmak için ABD’ye gitmişti. Doğumda Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Çiftin, Emir isimli 2 yaşında bir oğlu buluyor.
Neslişah Alkoçlar’ın anneannesi Hülya Koçyiğit, kısa süre önce torunun doğumunda hazır bulunmak için ABD’ye gitmişti. Doğumda Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Çiftin, Emir isimli 2 yaşında bir oğlu buluyor.