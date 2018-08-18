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Düzyatan çiftinin bebek mutluluğu
Düzyatan çiftinin bebek mutluluğu
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Büyük mutluluk yaşayan çift haberi “Prenses Düzyatan geldi. İsmi Alara oldu” diyerek duyurdu
Exclusive 18 Ağustos 2018 - 10:39

‘Diriliş’ dizisinde canlandırdığı ‘Ertuğrul’ karakteriyle şöhretinin zirvesine tırmanan Engin Altan Düzyatan ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Neslişah Alkoçlar’ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.

2109262_ba580cc337322a9cff367884f336656b_640x640Alkoçlar, dün Amerika'da doğum yaptı.

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Neslişah Alkoçlar’ın anneannesi Hülya Koçyiğit, kısa süre önce torunun doğumunda hazır bulunmak için ABD’ye gitmişti. Doğumda Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Çiftin, Emir isimli 2 yaşında bir oğlu buluyor.

engin-altan-duzyatan

Neslişah Alkoçlar’ın anneannesi Hülya Koçyiğit, kısa süre önce torunun doğumunda hazır bulunmak için ABD’ye gitmişti. Doğumda Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Çiftin, Emir isimli 2 yaşında bir oğlu buluyor.

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