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Eda Taşpınar’a euro vız geliyor
Eda Taşpınar’a euro vız geliyor
Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar'ı döviz kurunun yükselmesi etkilemedi. Taşpınar, yükselen dövize karşı tatilini Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'ta sürdürüyor.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 16 Ağustos 2018 - 16:17

İki hafta öncesine kadar sosyete ve magazin dünyası Mikonos başta olmak üzere Yunan Adaları’nda tatil yapmaktan büyük keyif alıyordu. Hatta poz poz fotoğraflarla sanal alemde boy gösteriyorlardı. Dövizin artış göstermesiyle birlikte bir anda bu paylaşım ve gezmeler kesildi.
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Ancak yaklaşık üç senedir neredeyse Mikonos’un yerlisi olan Eda Taşpınar’a dövizin artması vız gelip tırıs gidiyor. Her gün Mikonos’tan boy boy bikinili fotolarını paylaşan ve aynı zamanda tatiline devam eden Eda Taşpınar’ın kaç para kazandığını çok merak ediyorum. Taşpınar, zengin iş adamlarını bile gölgede bıraktı.
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Son güncelleme: 16:21 - 16.08.2018
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