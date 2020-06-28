Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını anlattı

Oyuncu Ersin Korkut, Survivor Panorama programına katıldı ve burada gerek hayatını kaybeden köpeği ve gerekse yarışmanın seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Survivor 2020 yarışmasına katılan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Ersin Korkut, ne yazık ki yaşadığı sakatlık dolayısıyla yarışmadan elenmişti.

Bu süre zarfında üzerine titrediği köpeği Mes’i de kaybeden Korkut, elendikten haftalar sonra Survivor Panorama programına katıldı ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Yarı finale kadar gelir o son kalan dört koltuktan birine otururdum” diyen ve kendisinden son derece emin konuşan Korkut ayrıca “Bireysellerde yarıştığım süre zarfında hemen hepsini yendim ve giderek de performansım artıyordu şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ersin Korkut ayrıca katıldığı programda köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını da ilk kez anlattı…