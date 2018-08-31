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Fanatik Galatasaraylı Dilara Fenerbahçe formasıyla…
Fanatik Galatasaraylı Dilara Fenerbahçe formasıyla…
Bir süre önce, Marmaris Söğüt Köyü’nde Barba Saranda adında butik bir lokanta açan Dilara Endican, burada kendisini ziyaret eden dostlarını ve müşterilerini ağırlıyor.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 31 Ağustos 2018 - 08:02

Sosyal medyasından da misafirleriyle çektiği fotoğraflarını paylaşan Dilara’nın son misafiri, Fenerbahçe Futbol Kulübü Başkanı Ali Koç oldu.

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Barba Saranda adlı mekanında ağırladığı Ali Koç için Fenerbahçe forması da giyen fanatik Galatarasaylı Dilara Endican birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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ALİ KOÇ İMZALADI

Endican ‘İnsan sevdiği için zehir olsa içermiş ben ise bir Galatasaraylı olarak canım Ali için forma giydim’ notunu paylaşırken Ali Koç formanın üzerine ‘Canım Dilara’cığım her daim yolun açık şansın bol olsun. Kalpler beraber’ yazdı.

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Bir Beşiktaşlı olarak ben de Ali Koç’u destekliyorum.

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