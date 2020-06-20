Fazıl Say, 10 haftada 10 kilo verdi

Fazıl Say, büyük bir başarıya imza attı ve neredeyse herkesin kilo aldığı bu dönemde 10 kilo vermeyi başardı.

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say, karantinada kilo vermeyi başaran insanlardan oldu. 10 haftada 10 kilo verdiğini açıklayan Say, 68 kiloya düştü.

Say, 10 haftada nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı:

“Ekmeği tamamen kes. Karbonhidratı minimuma indir. Pizza-pide-makarna cinsi yiyecekler en fazla haftada bir… Haftada 4-5 kere tempolu yürüyüş ve pilates… ’16 saat kuralı’ günde 2 öğün, ben kahvaltı etmiyorum, zaten etmezdim. Yumurta filan yapıyorsam da o gün öğlen yemiyorum, tutar zaten akşama kadar.”

DÜZENLİ BESLENME VE EGZERSİZ

Karantina süresince düzenli beslenmek, ağır olmasa da düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmak gerçekten çok etkileyici oldu. Ben de pandemi süresinde yediğime içtiğime dikkat edip, yürüyüş yaparak 7 kilo verdim. Çevremde de birçok kişinin kilo verdiğini duydum. Şehrin kaosundan bir nebze de olsa kurtulup, dikkat etmek, bu fırsatı değerlendirmek isteyenlere belli ki iyi geldi…