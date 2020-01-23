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Hakan Sabancı’dan örnek davranış
Hakan Sabancı’dan örnek davranış
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, Batman'da Gercüş Yemişli Köyü'nde çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 23 Ocak 2020 - 15:01

Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal sorumluluk projelerine katılarak örnek bir tavır sergilemeyi sürdürüyor. Sabancı,son olarak SosyalBen Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen sosyal sorumluluk projesine katıldı.


Proje Batman’ın Gercüş Yemişli Köyü'ndeki çocuklar için düzenlendi. Proje kapsamında çocuklar bir hafta boyunca resim, müzik, dans, oyun, spor, kısa film, fotoğrafçılık atölyelerinde buluştu.


Bu vesile ile yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Sabancı, Instagram hesabından proje kapsamında çekilen fotoğrafları paylaştı. Projenin bir parçası olmaktan dolayı çok gururlandığını söyleyen Sabancı, “Bu yolda çocuklara yardım amaçlı çalışan başta Ece Çiftçi ve SosyalBen ailesini tebrik ediyorum. Güzel şeyler için çabalayalım ve iyiliği herkese bulaştırmaya devam edelim” dedi.

SosyalBen Vakfı kurucusu Ece Çiftçi ve Hakan Sabancı

Batman’a gidip çocuklar için çalışan Sabancı’nın diğer iş insanlarımıza ve gençlere örnek olmasını diliyorum.

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