Hakan Sabancı’dan örnek davranış

Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal sorumluluk projelerine katılarak örnek bir tavır sergilemeyi sürdürüyor. Sabancı,son olarak SosyalBen Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen sosyal sorumluluk projesine katıldı.



Proje Batman’ın Gercüş Yemişli Köyü'ndeki çocuklar için düzenlendi. Proje kapsamında çocuklar bir hafta boyunca resim, müzik, dans, oyun, spor, kısa film, fotoğrafçılık atölyelerinde buluştu.



Bu vesile ile yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Sabancı, Instagram hesabından proje kapsamında çekilen fotoğrafları paylaştı. Projenin bir parçası olmaktan dolayı çok gururlandığını söyleyen Sabancı, “Bu yolda çocuklara yardım amaçlı çalışan başta Ece Çiftçi ve SosyalBen ailesini tebrik ediyorum. Güzel şeyler için çabalayalım ve iyiliği herkese bulaştırmaya devam edelim” dedi.

Batman’a gidip çocuklar için çalışan Sabancı’nın diğer iş insanlarımıza ve gençlere örnek olmasını diliyorum.