‘Hande Demir ne çabuk boşandı da sevgili yaptı?’

‘Hande Demir ne çabuk boşandı da sevgili yaptı?’

Sadece bir ay önce iş insanı Erdinç Acar'la olan evliliğini bitiren cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hande Demir, hesabından paylaştığı fotoğrafla 'aşk mı yaşıyor?' sorularını akıllara getirdi.

Hande Demir, 2006 ve 2011’de iki kez nikah masasına oturduğu ünlü iş insanı Erdinç Acar ile 10 Temmuz’da gizlice boşanmıştı. Herkes çiftin bir kez daha nikah masasına oturacağını konuşurken Hande Demir’in ortaya çıkan bir fotoğrafı işin rengini değiştirdi!

Kulağıma gelenlere göre estetik operasyonlar denilince akla gelen ilk isimlerden olan Hande Demir, gönlünü bir iş adamına kaptırdı.

Demir’e, boşandıktan sadece bir ay sonra yeni bir aşka yelken açma cesareti veren o kişiyse inşaat, mücevher ve madencilik sektöründe yaptığı yatırımlarla bilinen Cevdet Taşçeken’miş…

İkilinin ortaya çıkan samimi karesinden sonra herkesin aklına “Ne çabuk boşandı da sevgili yaptı?” sorusu düştü.