İtalyan Devlet Demiryolları Ferzan Özpetek’e emanet

Hayatını İtalya’da sürdüren ve burada çektiği filmlerle ülkemizin adını duyuran yönetmen Ferzan Özpetek son filmi Şans Tanrıçası’nın çekimlerine devam ediyor. Özpetek’in setini ziyaret eden pek çok dostunun arasına, bir piknik sahnesi çekimi sırasında film setini ziyaret eden iş adamı Sinan Öncel de katıldı. İşi dolayısıyla sık sık yurtdışına giden Öncel, bu keyifli set ortamından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla göğsümüzü kabartacak bir haberi de paylaşmış oldu. Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Serra Yılmaz ile çekilmiş karesine Özpetek’in yeni başarısını yazan Sinan Öncel, Özpetek’in İtalyan Devlet Demiryolları için çektiği kısa filmin tanıtım afişlerinin İtalya’nın tüm şehir duvarlarında ve tren istasyonlarında bulunduğunu söylerken bu kısa filmin linkini paylaşmayı da ihmal etmedi. Sinan Öncel yaşadığı gururu şu satırlarla anlattı:

“Şu an İtalya'nın tüm şehirlerinde duvarları ve tren istasyonlarını ‘Özpetek’in İtalyan Devlet Demiryolları @fsitaliane için yaptığı kısa metraj filmin tanıtım afişleri kaplamış durumda. Dijital ve gazete reklamlarının görünürlüğü ise inanılmaz. Tanıdıklarım böyle geniş duyurulmuş bir kampanya hatırlamadıklarını söylüyorlar.(Filmi izledikten sonra tren yolculuğu yapmak istiyorsunuz) Filmi youtube'da izleyebilirsiniz https://youtu.be/JDmiXJ0q2k8”