Ivana Sert’e sahnede tam not

Modacı Ivana Sert, müzik dünyasına adım attığı ilk single çalışması 'İmalat Hatası' ile sahnedeydi. Bozuk Türkçesine rağmen başarılı bir konser veren Ivana Sert'in Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ederek şarkı söylemesi de takdir topladı.

Çiçeği burnunda şarkıcı Ivana Sert, Türkçeyi her ne kadar iyi konuşamasa da ilk single’ı İmalat Hatası ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Bodrum’daki Azka Yaz Konserleri kapsamında Azka Otel’de sahne alan Ivana Sert’in performansı açıkça merak ediliyordu.

Birçok mankenin ve oyuncunun denediği müzik alanında Ivana’nın başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak Ivana’nın repertuvar tercihinde akıllı davrandığını söylemeliyim. Nota aralığı fazla olmayan şarkılardan oluşan repertuvar ile dinleyicilerinin karşısında olan Ivana, ilk sınavında başarılıydı.



Ivana’nın sahnedeki sürprizi ise sadece yeni single’ı değildi. Duman grubunun “Kimseyi görmedim ben / Senden daha güzel” sözlerine sahip “Senden Daha Güzel” şarkısını seslendiren Ivana, bu sırada barkovizyondan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yayınladı ve şarkıyı Atatürk’e ithafen söyledi. Sırbistan’da doğan Ivana’nın bu jesti takdire değerdi.

Güzel ismi gelenler arasında Bülent Kaya, Uğurkan Erez, Katerina Ekşioğlu, Ayşegül Dursunoğlu gibi isimler gelirken oğlu Ateş Sert ve sevgilisi Tarhan Telli ünlü modacıya şarkıcılık kariyerinde destek verdi.