Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ivana Sert’e sahnede tam not
Ivana Sert’e sahnede tam not
Modacı Ivana Sert, müzik dünyasına adım attığı ilk single çalışması 'İmalat Hatası' ile sahnedeydi. Bozuk Türkçesine rağmen başarılı bir konser veren Ivana Sert'in Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ederek şarkı söylemesi de takdir topladı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 16 Ağustos 2019 - 10:40

Çiçeği burnunda şarkıcı Ivana Sert, Türkçeyi her ne kadar iyi konuşamasa da ilk single’ı İmalat Hatası ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Bodrum’daki Azka Yaz Konserleri kapsamında Azka Otel’de sahne alan Ivana Sert’in performansı açıkça merak ediliyordu.

Ivana Sert ve Turhan Telli

Birçok mankenin ve oyuncunun denediği müzik alanında Ivana’nın başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak Ivana’nın repertuvar tercihinde akıllı davrandığını söylemeliyim. Nota aralığı fazla olmayan şarkılardan oluşan repertuvar ile dinleyicilerinin karşısında olan Ivana, ilk sınavında başarılıydı.


Ivana’nın sahnedeki sürprizi ise sadece yeni single’ı değildi. Duman grubunun “Kimseyi görmedim ben / Senden daha güzel” sözlerine sahip “Senden Daha Güzel” şarkısını seslendiren Ivana, bu sırada barkovizyondan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yayınladı ve şarkıyı Atatürk’e ithafen söyledi. Sırbistan’da doğan Ivana’nın bu jesti takdire değerdi.

Güzel ismi gelenler arasında Bülent Kaya, Uğurkan Erez, Katerina Ekşioğlu, Ayşegül Dursunoğlu gibi isimler gelirken oğlu Ateş Sert ve sevgilisi Tarhan Telli ünlü modacıya şarkıcılık kariyerinde destek verdi.

Ivana Sert, Uğurkan Erez ve oğlu Ateş Sert ile birlikte de poz verdi.

Son güncelleme: 11:22 - 16.08.2019
Etiketler