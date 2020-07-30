Ivana Sert’in tatil aşkı
Sosyetik güzel Ivana Sert yakın arkadaşları ve yeni sevgilisi Sezer Dermenci Mavi Tur’a çıktı. Sert, sosyal medya sayfasından yeni aşkı ve arkadaş grubuyla birlikte olduğu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Sert ve yeni sevgilisinin teknede sık sık sarmaş dolaş olduğu ve birbirlerini öpücüğe boğduğu öğrenildi.
ESKİ İLİŞKİSİ GEÇEN SENE BİTMİŞTİ
Sert, Ocak 2019'da flört etmeye başladığı Tarhan Telli'den Aralık 2019'da ayrıldı. Yaz başından beri Bozcaada, Çeşme, Urla ve Sinop'ta tatil yapan sosyetik güzel şimdi Göcek'te yeni sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor.