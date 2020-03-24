İzzet Çapa’dan online program

İşletmeci ve yazar İzzet Çapa, Instagram'da 'Ya evde yoksan?' isimli bir programa başlıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle Instagram üzerinden yapılan programlarda patlama yaşanıyor. İşletmeci ve yazar İzzet Çapa da program yapmak için kolları sıvayan isimlerden birisi…

Çapa, programının ismini Orhan Gencebay’ın şarkısından ilhamla ‘Ya evde yoksak?’ koymuş… İlk konuğu ise sevilen sanatçı Soner Olgun.

Çapa, programı için “ev yapımı, organik, glutensiz, şekersiz muhabbet” tanımını yapıyor. Biz de bugün saat 16.00’da başlayacak olan programı merakla bekliyoruz…



