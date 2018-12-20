Kar küreleri vitrinde buluştu

Senenin en heyecanlı zamanlarının habercisi olan Vakko, ünlü sanatçı ve tasarımcıların kar kürelerinde gerçeküstü dünyalar sunduğu 'Vakko Snow Globes' sergisini özel bir davetle kutladı.

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Farklı disiplinlerden 7 sanatçı ve tasarımcının hayalleriyle tasarlanan Vakko Snow Globes, önceki akşam Vakko Zorlu'da tasarımcıların da katıldığı özel bir davetle kutlandı. Davete ünlü sanatçı ve tasarımcıların da aralarında bulunduğu; Kezban Arca Batıbeki, Tayfun Mumcu, Ayşe Ege, Emir Uras ve Can Hakko, Pia Hakko, Güneş Mutlu, Buket ve Hayrettin Taşdelen, Bedriye-Jeffi Medina, Özlem Güsar gibi isimler katıldı.



Sanatçı ve tasarımcıların kar kürelerinde yakaladıkları gerçeküstü dünyalar, Vakko vitrinlerinde keşfedilmeyi bekliyor. Kar küresi tasarımları, masalsı bir anlatımla yılbaşının tatlı telaşını yansıtıyor.



Katılımcılar arasında; İngiliz şapka tasarımcısı Stephen Jones İstinye Park'da, çağdaş sanatçı Kezban Arca Batıbeki Zorlu'da, mimar ve tasarımcı Tayfun Mumcu Suadiye'de, Dice Kayek moda tasarımcıları Ayşe ve Ece Ege İstinye Park'da, mimar, tasarımcı ve sanatçı Emir Uras Kanyon'da, çağdaş sanatçı Blair Chivers Suadiye'de ve video sanatçısı Sırma Doruk Zorlu'da yer alıyor.