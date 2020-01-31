Madonna, konserde cep telefonlarını toplattı

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı, dün akşam The London Palladium'da sahne alan Madonna'yı dinlemek için oradaydı. Sabancı, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla insanların ne kadar çok telefon bağımlısı olduğuna değindi.

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etmesiyle gündeme gelen Madonna, bu defa telefonsuz konseriyle adından söz ettirdi. 61 yaşındaki ‘popun kraliçesi', Madame X adlı dünya turnesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'daki The London Palladium'da verdiği konser serisinde, seyircilerin akıllı telefon kullanmasını yasakladı. Konsere gidenlere girişte, telefonlarını içine koyup kiilitleyecekleri özel kılıflar dağıtıldı.

“İLK ALBÜMÜNÜ DİNLEDİĞİMDE LİSEDEYDİM”



Madonna’yı dinlemek için Londra’da bulunan isimler arasından sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin arasında yer alan Arzu Sabancı da vardı. Sabancı, sosyal medya sayfasından gittiği Madonna konseriyle alakalı fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunarak telefon bağımlılığına değindi. Sabancı yaptığı paylaşıma, Madonna’nın ilk albümünü dinlediğimde lisedeydim,o günden bugüne hayranıyım, siz hesap edin. Las Vegas ve İstanbul konserlerini canlı izlemiştim. Madame X Tour, en son albümünü tanıtım turu, 11. konser turuymuş(11 de 3 yapmışım.)

Bu diğerlerinden çok farklı ilk defa stadyum yerine tiyatro sahnesinde söylüyor. 12 Eylül 2019’da New York’ta başlamış ve 4 Mart 2020’de Paris’te bitecekmiş, izleme imkanı olanlara duyurulur.

“CİDDİ TELEFON BAĞIMLISIYIZ”



Gelelim konsere girişte verilen keseye telefonu koyup kilitliyorlar. Dün gece konser tam 1 saat geç başladı, hem acaba iptal mi olacak diye telaşlanıp hem de çok dar olan koltuklarda telefonsuz vakit geçirdik ve bir kere daha anladım ki hepimiz ciddi telefon bağımlısıyız.

Konser sırasında işte bu tam videoluk diyorum sonra anın tadını çıkar diyorum, bu şekilde 15-20 atak geçirerek konseri tamamladım. Konser sırasında sürekli seyirciyle konuşup,müthiş dans edip ,farklı etnik şarkılarda söyleyip,müthiş bir performans gösterdi.

Dans ekibindeki dansçıları kelimelerle anlatamayacağım turne sonunda dans videoları yayınlandığında seyrettiğinizde anlayacaksınız…Duyguların dans ile gösteriminin geldiği son nokta bu herhalde”

TEKNOLOJİNİN AŞIRISI ZARARLI

Bu konuda Arzu Hanım’a ben de katılıyorum. Yolda yürürken, toplu taşıma aracı kullandığım zaman özellikle insanların ne yaptıklarına dikkat ediyorum. Çoğu insan koltuğa oturur oturmaz cep telefonuyla ilgilenmeye başlıyor. Bunların arasında arkadaş grubuyla binen insanlar da yer alıyor. Ne zaman boş bir vakit bulsak telefonu elimizden eksik etmiyoruz. Teknoloji çağın bize sunduğu en güzel olanaklardan birisi fakat, aşırısı da zararlı diyorum…