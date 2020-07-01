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Merve Aydın bebeğinin cinsiyetini parti ile açıkladı
Merve Aydın bebeğinin cinsiyetini parti ile açıkladı
Survivor'da iki kez yarışan ve finale kalmayı başaran, eski millet atlet Merve Aydın evinde verdiği parti ile eşine bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 1 Temmuz 2020 - 08:21

İki yıl önce Ahmet Filiz ile dünyaevine giren milli atlet Merve Aydın, geçen hafta sosyal medya hesabından 17 Haftalık hamile olduğunu duyurmuştu.

Aydın dün de evinde düzenlediği parti ile eşine bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Balonlarla süslü bir ortamda aile dostlarıyla birlikte bir arada bulunan çiftten Ahmet Filiz eşinin elinde tuttuğu balonu patlatarak bir erkek bebek sahibi olacağını öğrendi.

 

Merve Aydın bu heyecanlı anları sosyal medya hesabından: “Vatanımıza millletimize hayırlı bir evlat olursun inşallah oğlum… Her zaman yanımızda olan ve bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz” notuyla duyurdu.

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