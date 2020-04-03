MİKA-DER corona hastalarına nefes oldu

Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER), Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Sabancı birlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde önemli bir yardımseverlik hareketinde bulundu.

Dernek olarak pek çok önemli işe imza atan MİKA-DER şimdi de corona virüsü tedavisinde önemli bir yer teşkil eden ventilatör makinesi sıkıntısına dair bir atılım yaptı ve Çapa Tıp Fakültesi’ne iki adet, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de bir adet olmak üzere toplam üç adet ventilatör cihazı aldı.

Hastalığın ilerleyen safhalarında nefes alma zorluğu çeken hastaların imdadına yetişecek olan bu cihazların teslimini yaptıklarını söyleyen Arzu Sabancı tüm hastalara şifa ve sağlık dileklerini de iletmeyi de ihmal etmedi.

Gerçekten de Arzu Sabancı’nın bu hareketi inşallah birçok yardımsevere örnek olur. Şu anda birçok hastanenin bu yardımlara ihtiyacı var. Özellikle ventilatör olarak geçen bu solunum cihazları hayat kurtarıyor.