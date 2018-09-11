Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahibi belli oldu

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2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 yıllarında ise üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçimiz Yasemin Adar, üniversiteler, gençlik – spor kulüpleri ve sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen öneriler arasından, Seçici Kurul ve Jüri değerlendirmesi sonucunda “2018 Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne layık görüldü. Yasemin Adar, toplam 200 bin TL'lik maddi ödülün yanı sıra Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödülü, 10 Eylül akşamı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen tören ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç'un elinden aldı. Koç Ailesi üyeleri, iş ve spor dünyasının

önde gelen isimleri ve Olimpiyat tarihinin ilk altın madalya kazanan Müslüman kadın atleti Nawal El Moutawakel'in de katıldığı törenin açılış konuşmasını Caroline N. Koç yaptı.

GECENİN AÇILIŞ KONUŞMASINI CAROLİNE KOÇ YAPTI



Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, “Bu akşam, sevgili Mustafa'yı sizlerin huzurunda bir kez daha anmak, Mustafa'yı Mustafa yapan değerleri anımsamak ve kendisinin örnek sporcuları destekleme vizyonunu hayata geçirmek üzere bir aradayız. Olimpik değerler olarak nitelenen, dostluk, mükemmellik ve saygı, Mustafa'nın sadece sporda değil, günlük hayatında da benimsediği ve yaşattığı değerlerdi. Sporun birleştirici gücüne inanır; dostluğu ve dayanışmayı geliştirmesini çok önemserdi. Sadece kazanmak için yarışmazdı! Sportmenliği ve ‘fair play'i, başarının önünde tutardı. Bu nedenle Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, ‘Olimpik Değerlere Katkı' olarak

belirledik” diyerek sözlerine başladı. Caroline N. Koç şöyle devam etti: “Bugün ikinci kez takdim edeceğimiz Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile amacımız, başarılı rol modelleri ödüllendirmek, spora tutkusu ve yeteneği olan gençleri desteklemek ve Mustafa'nın karakteriyle adeta özdeşleşmiş sportmenliği ve etik değerleri teşvik etmek. Başarılı sporcularımızın sadece sahada değil; günlük hayatlarında da bu değerleri yaşatarak topluma örnek teşkil etmelerini özellikle önemsiyorum”