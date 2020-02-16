Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı’nın romantik tatili

Hacı Sabancı yaklaşık iki buçuk yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile 14 Şubat için macera ve romantizm dolu bir tatil yaptı.

Nazlı Kayı ile son derece güzel bir beraberlik yaşayan ve fazlaca göz önünde olmasalar da sosyal medya hesaplarından bu keyifli ilişkilerine dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti geçtiğimiz gün Gökova Körfezi’nde baş başa bir tatil yaptı ve kanoya bindi.

Hacı Sabancı baş başa kutlanan Sevgililer Günü’ne dair esprili bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sevgilisi Nazlı ile bindikleri kanoların renkleri Galasaraya Spor Kulübünün renkleri olunca fanatik bir Beşiktaşlı olmasıyla tanınan Sabancı bu kareye: “Her şey harikaydı ama Kayakların rengini yanlış seçmişiz” notunu düştü.