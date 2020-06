Nisa, Cemal Can’ı deniz kızı yaptı

Mavi Takım’ı yenerek ödüle ulaşan ‘Kırmızı Takım’ın belki de en büyük keyfi denize girmek oldu. Cemal Can, Barış, Berkan ve Nisa’dan oluşan Kırmızı Takım, özel jetin keyfini doyasıya çıkardı. Kırmızı takım ata binip, eğlenceli vakit geçirdi. Survivor Cemal Can ata bindiği sırada zor anlar yaşandı. Kırmızı takım hem şelaleden atladı, hem yanında yemek yedi. Kırmızı takım şelaleden sonra evlerine gitti. Cemal Can, Barış, Berkan ve Nisa evlerinde yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptı. Büyük ödülün sonunda Kırmızı akım plajın keyfini çıkarıp, sörf yaptı.

Denizi özlediklerini dile getiren ve bunun tadını da doyasıya yaşayan ekipten Nisa, takım arkadaşı Cemal Can ile kumsalda keyifli anlar yaşadı. Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiren Nisa, yakın arkadaşı Cemal Can’ın üzerini kumlarla kaplayarak onu deniz kızı yaptığını söyledi.