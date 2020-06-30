Nisa’dan Sercan’a gönderme: Potadan ağlayarak çıkacak

Survivor 2020’nin 122. bölümünde Survivor 2020 Mavi takımdan Survivor Nisa, Kırmızı takımdan Survivor Sercan hakkında konuştu. Survivor Nisa, Survivor Sercan’a: ” İnşallah onu potaya koyarız çünkü potadan ağlayarak çıkacak” dedi.

Dokunulmazlığı kendi takımından birinin kazanması halinde Sercan’ı potaya koymak istediğini söyleyen Nisa, onun Cemal Can için kullandığı “burası oyun parkı değil, burada duygusallığa yer yok” sözlerini hatırlattı ve “Sercan bu sözleriyle Cemal Can’ı ağlatmıştı, belki biz de onu eleme adayı yaparak karşımıza çıkarır ve ağlatırız” şeklinde konuştu.