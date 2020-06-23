Nisa’ya malum olmuş!

Survivor’ın ilk haftalarında Sercan ile Nisa arasında yaşananlar çok konuşulmuştu. Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Nisa'nın adını verince genç kızdan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Survivor 2020’nin 115. bölüm 3. bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Survivor 2020 Mavi takımdan Survivor Nisa, Kırmızı takımdan Survivor Sercan hakkında konuştu. Sercan’ın adını söylemesini beklediğini belirten Nisa;

“İlk fırsatta adımı söyleyeceğini biliyordum, o gün gelecek ve intikam alacak diye düşünüyordum. Sadece Evrim’in karşısına çıkmam için adımı söylemedi, benden intikam almak için adımı verdi” şeklinde ifadeler kullanarak adate Sercan’ın yarışmaya duygularını kattığını gösterdi.