Nisa’ya malum olmuş!
Survivor 2020’nin 115. bölüm 3. bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Survivor 2020 Mavi takımdan Survivor Nisa, Kırmızı takımdan Survivor Sercan hakkında konuştu. Sercan’ın adını söylemesini beklediğini belirten Nisa;
“İlk fırsatta adımı söyleyeceğini biliyordum, o gün gelecek ve intikam alacak diye düşünüyordum. Sadece Evrim’in karşısına çıkmam için adımı söylemedi, benden intikam almak için adımı verdi” şeklinde ifadeler kullanarak adate Sercan’ın yarışmaya duygularını kattığını gösterdi.