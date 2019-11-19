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O kazada yaralanan isim sosyetenin yoga eğitmeni çıktı
Geçtiğimiz günlerde Sarıyer Yeniköy'de karşıdan karşıya geçerken lüks bir arabanın çarptığı ve ağır yaralanan ismin sosyetenin yakından tanıdığı Zeyneb Uras olduğu ortaya çıktı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 19 Kasım 2019 - 12:51

Zeyneb Uras, geçtiğimiz cuma günü Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçerken, feci bir kaza yaşadı. Lüks bir otomobil ile süratli bir şekilde seyreden Ahmet A., Zeyneb Uras’a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeyneb Hanım’a ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan sosyetenin yoga eğitmeni Zeyneb Uras’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Zeyneb Hanım’a çarpan sürücü Ahmet A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zeyneb Uras'a otomobilin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde yolun karşısına geçmeyen Uras'a, cadde üzerinde seyir eden lüks otomobil hızla çarpıyor. Uras'ın ise çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düştüğü görülüyor.

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Son güncelleme: 13:27 - 19.11.2019
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