Revü kızları dans etti Süreyya yeni yaşına girdi

Üç yıldır evli olduğu Süreyya Yalçın için sürpriz bir doğum günü düzenleyen Ozan Baran 35 yaşına giren eşi için tıpkı onun kendisine tıpkı geçen yıl yaptığı gibi revü kızlı bol danslı bir gece organize etti. Yalçın’ın yeni yaşını kutlamak için Baran, yakın dostların davet edildiği özel bir parti gerçekleştirdi.
Raffles Otel’de yer alan Lounge Bar’da düzenlenen doğum günü organizasyonuna Aslı Hünel – Savaş Yurtsever, Ferman – Hilal Toprak, Nedim Binler, Tülay Demir – Ali Oktay, Dr. Jan Klod Kayuka, Ali – Ayşegül Ünal, Nazan Şoray gibi bir çok davetli katıldı. Quality Dergisi’nin haberine göre şov ekibinin renkli dansları eşliğinde pastasını üfleyen Yalçın’ı ilk kutlayan kişi eşi Ozan Baran oldu. Çiftin romantik bakışları ve aşkları çevredekilerden tam not aldı.