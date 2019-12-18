Revü kızları dans etti Süreyya yeni yaşına girdi

Geçen yıl eşi Ozan Baran için Miami'de sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyen ve revü kızlarıyla süslü bol danslı bir gece organize eden Süreyya Yalçın'ın yeni yaşı, eşi Ozan Baran'ın benzer bir doğum günü sürprizi ile taçlandı.

Üç yıldır evli olduğu Süreyya Yalçın için sürpriz bir doğum günü düzenleyen Ozan Baran 35 yaşına giren eşi için tıpkı onun kendisine tıpkı geçen yıl yaptığı gibi revü kızlı bol danslı bir gece organize etti. Yalçın’ın yeni yaşını kutlamak için Baran, yakın dostların davet edildiği özel bir parti gerçekleştirdi.

Raffles Otel’de yer alan Lounge Bar’da düzenlenen doğum günü organizasyonuna Aslı Hünel – Savaş Yurtsever, Ferman – Hilal Toprak, Nedim Binler, Tülay Demir – Ali Oktay, Dr. Jan Klod Kayuka, Ali – Ayşegül Ünal, Nazan Şoray gibi bir çok davetli katıldı. Quality Dergisi’nin haberine göre şov ekibinin renkli dansları eşliğinde pastasını üfleyen Yalçın’ı ilk kutlayan kişi eşi Ozan Baran oldu. Çiftin romantik bakışları ve aşkları çevredekilerden tam not aldı.