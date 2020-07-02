Rıza Kocaoğlu, detoksa başladı kendisini ti ye aldı

Çukur dizisindeki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Rıza Kocaoğlu, kısa bir süre öncesine kadar kaslı vücuduyla dikkat çekiyordu.

Ancak karantina süreci ve dizinin tatile girmesinin ardından sevgilisi Hazal Subaşı ile tatile çıkan Rıza Kocaoğlu burada göbekli haliyle objektiflere yansıyınca işin rengi değişti.

Eski görüntüleriyle yeni hali karşılaştırılan Rıza Kocaoğlu bu haliyle ‘Aya benzer göbeğim’ sözleriyle dalga geçse de soluğu sevgilisinin ısrarı üzerine detoks kampında aldı.

Buradan paylaşımlarda bulunan ve kendisini ti ye almaya devam eden oyuncu Instagram hesabından şunları yazdı: