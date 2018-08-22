Sabancı, ailesinden tatil pozu

Magazin ve cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Sabancı ailesi bayram tatili için Fethiye'ye gitti. Arzu Sabancı, ise bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Merhum iş insanı Hacı Sabancı’nın oğlu Ömer Sabancı, şu sıralar eşi Arzu Sabancı ve aile fertleri ile Fethiye Göçek’te tatil yapıyor. Yaptığı başarılı kariyer adımlarıyla tanınan Arzu Sabancı, mutlu geçen bayram tatiline ait bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından sevenleriyle paylaştı. Sabancı, paylaştığı aile fotoğrafının altına ise “Hepinize sevdiklerinizle ve ailenizle beraber geçireceğiniz sağlıkla,keyifle nice bayramlar diliyoruz” notunu düştü. İşte Arzu Sabancı’nın paylaştığı tatil fotoğrafı;

