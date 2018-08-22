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Sabancı, ailesinden tatil pozu
Sabancı, ailesinden tatil pozu
Magazin ve cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Sabancı ailesi bayram tatili için Fethiye'ye gitti. Arzu Sabancı, ise bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünal DEMİRKAYA
Exclusive 22 Ağustos 2018 - 14:29

Merhum iş insanı Hacı Sabancı’nın oğlu Ömer Sabancı, şu sıralar eşi Arzu Sabancı ve aile fertleri ile Fethiye Göçek’te tatil yapıyor. Yaptığı başarılı kariyer adımlarıyla tanınan Arzu Sabancı, mutlu geçen bayram tatiline ait bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından sevenleriyle paylaştı. Sabancı, paylaştığı aile fotoğrafının altına ise “Hepinize sevdiklerinizle ve ailenizle beraber geçireceğiniz sağlıkla,keyifle nice bayramlar diliyoruz” notunu düştü. İşte Arzu Sabancı’nın paylaştığı tatil fotoğrafı;
arzusabanci

Son güncelleme: 14:40 - 22.08.2018
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