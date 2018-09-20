Sanat ve cemiyet dünyası 13. Contemporary Istanbul’da buluştu

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13. Contemporary Istanbul, bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 23 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek olan CI 2018 için dün özel bir davet düzenlendi. Davete basın mensupları ve sanat ile cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. 83 galeriden 2 bin 500’e yakın eser, davetlilerin ilgisine mazhar oldu.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de davette bir konuşma yaptı. Son dönemlerde Türkiye’de sanata verilen değerin arttığını vurgulayan Güreli, şöyle dedi: “Geçen sene fuarı ziyaret eden 81 bin kişinin yüzde 50,5’i 35 yaşın altında, yüzde 61’i hanım. Bunlar çok önemli göstergeler, burada bu profilleri görüyoruz. Fuardaki 83 galerinin 54’ü yurt dışından, 22 farklı ülkeden geldi. Burası çok büyük bir sergi alanı ve 2 bin 500’e yakın sanat eseri burada sergileniyor.”



CI 2018, bu yıl da sanatseverler adına heyecan yaratacak eserleri içeriyor. İstanbul Kongre Merkezi’nin önünde konumlandırılan Ahmet Güneştekin’in Ölümsüzlük Odası eseri, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ayrıca dünkü davette ünlü ressamımız Devrim Erbil'in de 81’inci yaş günü kutlandı. Şişli Belediyesi Sanat Galerisi standında yapılan kutlamaya Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sanatçılar Hüsamettin Koçan, Bubi ve Erdinç Bakla'nın yanı sıra Erbil’in dostları da katıldı.

Bir otel odasının düşündürdüğü kavramlardan yola çıkarak hazırlanan “Blue Hotel-Every Room is Lonely”, aynı anda aynı sanatçıların odalarına müdahalelerinden oluşan sergiye Conrad İstanbul Bosphorus Oteli ev sahipliği yaptı.

Ön gösterimde en çok ilgi gören eserlerden birisi de Emre Yusufi'nin ‘Divine Selfie’ adını verdiği selfie çeken Herkül'dü. Eseri görenler hemen telefonuna sarıldı. Selfie çeken ünlü isimler arasında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı, Engin Altan Düzyatan, Revna Demirören, Yelda Demirören, Levent Erden, Suzan Toplusoy, Dilek Avşar, Gökhan Çarmıklı, Bahar Tangır, Raula-Mehmet Habbab, Ayşe Kucuroğlu, Ayşe Tolga, Balçiçek İlter, Begüm Eyilik, Çağla Bostancı, Canan Bolak, Cem Kalyoncu, Ece Kurdoğlu, Selim-Binnur Gazioğlu, Zeynep Demirel, Wilma Elles yer aldı.

Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen'in ortak projesi olarak hayata geçen “Derin Tutku Misunderstood/Yanılgı” da Contemporary İstanbul'da özel gösterim ile açıldı. Ayrıca Dinçkök ve Koray Erkaya’nın ortak çalışması ‘Mundus’ da sanatseverlerle buluştu.